Почина Чип Тейлър - чичото на Анджелина Джоли

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 86-годишна възраст е починал авторът на песни Чип Тейлър. Той е брат на Джон Войт, а Анджелина Джоли му е племенница.

Той е написал песните Angel of the Morning и Wild Thing

Певецът, роден като Джеймс Уесли Войт, е починал в понеделник, 23 март, съобщава лейбълът му Train Wreck Records.

Тейлър, най-малкият от трима синове, е роден през 1940 г. в Йонкърс, Ню Йорк, в семейството на професионалния играч на голф Елмер и Барбара Войт. По-големите му братя са вулканологът Бари Войт и носителят на „Оскар" за ролята си във филма Coming Home Джон Войт.

След като британската рок група The Troggs записва песента Wild Thing, тя се нарежда сред първите в класациите на Billboard и оглавява Hot 100 през 1966 г. През 2019 г. песента беше включена в Залата на славата на „Грами" заради трайното си художествено или историческо значение.