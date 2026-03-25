Близо половин милион са без ток в руската Белгородска област след украински удари

Украйна е нанесла масивна атака по Белгород.

Близо половин милион души останаха без ток в руската Белгородска област, след като украински удари засегнаха енергийната инфраструктура, предаде Ройтерс, позовавайки се на губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков. 

Той заяви, че прекъсването на електроснабдяването е засегнало около 450 000 души в няколко района, включително областния център Белгород, като много жители са без отопление и водоснабдяване, предава БТА. 

Очаква се нощните температури в Белгород тази седмица да се задържат около нулата. Гладков каза, че ремонтните дейности вече са започнали, но ще са нужни няколко дни, докато приключат. 

Белгород, който се намира на около 40 километра от границата с Украйна, често се превръща в цел на украинските атаки с безпилотни летателни апарати през четирите години на продължаващия конфликт. 

 

