Пекин призова ЕС да се откаже от „мисленето с нулева сума“ и да избягва протекционистки мерки

На 24 март говорителят на китайското Външно министерство Лин Дзиен заяви на редовна пресконференция, че Китай никога не се стреми умишлено към търговски излишък, съобщава КМГ. В действителност около 40% от износа на европейските предприятия в Китай се реекспортира обратно към Европа. Тази част от търговския излишък се отчита в Китай, но печалбите остават при инвеститорите. Китай не само желае да бъде „фабриката на света", но и „пазарът на света". Страната активно прилага стратегия за разширяване на вътрешното търсене и чрез платформи като Международното изложение за внос и Китайското международно изложение за търговия с услуги увеличава вноса на висококачествени чуждестранни продукти, като по този начин продължава да осигурява нов импулс за световната икономика.

Лин Дзиен още подчерта, че Китай се надява Европейският съюз да се откаже от „мисленето с нулева сума", да избягва протекционистки мерки и да разглежда развитието на Китай рационално и обективно. Двете страни могат съвместно да поддържат отворена и приобщаваща международна икономическа и търговска среда.