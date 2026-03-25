Уан И проведе телефонен разговор с иранския външен министър Абас Арагчи

На 24 март Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП и министър на външните работи на Китай, проведе телефонен разговор с иранския външен министър Абас Арагчи, съобщава КМГ.

Арагчи представи последното развитие на регионалната ситуация и благодари на китайската страна за предоставената спешна хуманитарна помощ. Той заяви, че иранският народ е още по-обединен в усилията си да се противопостави на външната агресия и да защити държавния си суверенитет. „Надяваме се, че мерките, предприети от всички страни, ще помогнат за деескалация на ситуацията. Очакваме Китай да продължи да играе положителна роля в насърчаването на мира и спирането на бойните действия", каза иранският външен министър.

Уан И отново подчерта принципната позиция на Китай, като заяви, че всички горещи въпроси следва да бъдат решавани чрез диалог и преговори, а не чрез използване на сила. Воденето на разговори е по-добро от продължаването на бойните действия — това отговаря на интересите на Иран и неговия народ, както и на общото очакване на международната общност.