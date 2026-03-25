Черната кутия на „Еър Канада“ разкри серия от грешки преди инцидента на летище Ла Гуардия

Записът от черната кутия на самолета на „Еър Канада" сочи, че в минутите преди той да се сблъска в пожарна кола на международното летище „Ла Гуардия" в Ню Йорк е имало редица грешки.

Сред ключовите пропуски, е фактът, че диспечер е дал разрешение на полет 8646 от Монреал да кацне на писта 4, докато друг негов колега е разрешил на пожарната кола да се движи по същата писта, съобщава "Дейли мейл".

Аудиозаписът от пилотската кабина разкрива, че след първоначалната грешка в комуникацията, настъпила около 23:40 ч. в неделя, системата за безопасност на пожарната кола също не е задействала тревога за диспечерите.

През нощта в контролната кула са работели двама авиационни диспечери - един местен и един дежурен. Единият от тях е изпълнявал и функциите на наземен диспечер.

Авиодиспечерите са били принудени да призовават пожарната кола да спре секунди преди тя да се блъсне в самолета Bombardier CRJ-900, който се е движел по пистата със скорост 150 мили в час.

При сблъсъка са загинали и двамата пилоти на борда на самолета, а други 41 души са били ранени.

„Рядко, ако изобщо някога, разследваме сериозен инцидент, при който е налице само една грешка. Нашата авиационна система е изключително безопасна, защото в нея са вградени многобройни нива на защита, предназначени да предотвратяват инциденти. Така че, когато нещо се обърка, това означава, че много, много неща са се объркали", заяви председателката на NTSB Дженифър Хоменди пред The Wall Street Journal.

Следователите от Националния съвет за безопасност на транспорта в момента работят по установяването на причините за фаталната катастрофа, като се фокусират върху възможни проблеми както в кулата за управление на въздушното движение, така и в пожарната кола на мястото на инцидента.

Но кацането на полет 8646 на „Еър Канада" на летище „Ла Гуардия" е започнало нормално, сочат данните от записите на черната кутия, според старшия авиационен следовател Дъг Брейзи.

През първите две минути и четири секунди преди сблъсъка пилотите са спазили процедурата и са се свързали по радиото с управлението на въздушното движение, за да получат разрешение за кацане.

След това диспечерът е отговорил, че полетът е получил разрешение за кацане на писта 4, като е отбелязал, че той ще бъде вторият по ред за кацане на пистата.

Около 30 секунди по-късно екипажът на „Еър Канада" е спуснал колесника на самолета и е настроил криловите клапи за окончателно снижаване и е потвърдил, че списъкът за проверка преди кацане е изпълнен.

Двамата пожарникари от администрацията на летището, които са реагирали на сигнали за неприятна миризма в друг самолет, са се свързали по радиото с кулата около минута преди сблъсъка.

Но предаването е било прекъснато, което означава, че или микрофонът е бил включен в същия момент, в който пожарната кола се е свързала с кулата, или някой друг е комуникирал на същата честота и предаването е било прекъснато.

„Това би било важно, защото може да означава, че някой може да не е чул другата част от комуникацията", каза Хоменди на пресконференция във вторник.

Междувременно полетът на „Еър Канада" е продължил да се снижава, като един от пилотите е информирал контрола на въздушното движение, че е достигнал 500 фута над земята и е в стабилно приближаване.

Само 14 секунди по-късно, според властите, диспечерът попитал коя машина трябва да пресече пистата.

Някой от пожарната кола отговорил и след това се чуло как диспечерът дава разрешение на спешния автомобил да пресече писта 4 на рулежната пътека Делта.

По същото време в пилотската кабина на „Еър Канада" усъвършенстваната система за предупреждение за близост до земята отчитала височина от 100, 50, 30, 20 и едва 10 фута над земята.

Само девет секунди преди сблъсъка диспечерът сякаш осъзнал грешката си и наредил на пожарната кола да спре.

Секунда по-късно колесника се докосва до пистата и веднага след това, според властите, първият офицер Макензи Гънтер е прехвърлил контрола над самолета на капитана Антуан Форест.

Докато самолетът се е движел с висока скорост по пистата, отново се е чувало как контролната кула дава указания на пожарната кола да спре, преди записът да спре внезапно.

Все още не е ясно дали същият диспечер е дал разрешение както на самолета на „Еър Канада", така и на пожарната кола да продължат към пистата.

По това време на служба са били двама диспечери – единият е управлявал активните писти и въздушното пространство на Ла Гуардия, докато „отговорният диспечер" е отговарял за безопасността на операциите.

Един от тях е изпълнявал и функциите на наземен диспечер, ръководейки движението по пистите за рулиране, а не по активните писти, но Хомънди посочи, че не е ясно кой от двамата диспечери е заемал тази длъжност.

Тя отбеляза, че в Ла Гуардия, едно от най-големите летища в САЩ, е стандартна практика да се комбинират длъжности по време на нощната смяна.

Двамата диспечери са били на смяна, която обикновено започва в 22:30 ч. и продължава до 6:30 ч., когато диспечерите на въздушното движение традиционно изпитват умора.

„Припомням, че по отношение на нощната смяна ние от NTSB многократно сме изразявали загриженост във връзка с умората. Нямаме индикации, че това е било фактор в този случай, но това е смяна, на която сме обръщали внимание в минали разследвания", каза Хоменди.

Поне един от авиационните диспечери е продължил да работи няколко минути след фаталната катастрофа.

„Обикновено те биха били сменени. Имаме въпроси по този повод. Имало ли е някой, който да смени този диспечер? Все още не знаем това", каза Хоменди по време на пресконференция.

Разследващите проучват и възможността пожарната кола да не е имала работещ транспондер, което би лишило контрольорите от жизненоважно предупреждение за опасността на пистата.

Първоначалното разследване показа, че системата за безопасност на повърхността Airport Surface Detection Equipment (ASDE-X) на камиона не е задействала предупреждения за контрольорите, каза Хоменди на пресконференцията.

Системата, която би позволила на летищния диспечер да проследява движението на самолети и превозни средства, не е подала сигнал по време на сблъсъка в неделя вечерта между самолет на „Еър Канада".

ЛаГуардия е едно от 35-те големи летища в САЩ, разполагащи с модерна система за наблюдение на повърхността, която помага за елиминиране на опасни нахлувания на пистата и предотвратяване на катастрофи.