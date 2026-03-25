София допуска до инвитро програмата си и жени без ...

Пекин: Разрешаването на тайванския въпрос е вътрешна работа на самия китайски народ

КМГ

2236
Снимка: Китайска медийна група

Скорошен доклад на американските разузнавателни служби посочва, че на настоящия етап Китай няма планове за „военно нападение срещу Тайван" през 2027 г. Вместо това страната е по-склонна да използва невоенни варианти за обединение, съобщава КМГ.

В същото време Пекин непрекъснато укрепва военната готовност на КНОА и обединението се разглежда като важно условие за националното възраждане до 2049 г.

В коментар на това Джу Фънлиен, говорителка на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет, посочи, че Тайван е китайска територия и решаването на тайванския въпрос е вътрешна работа на самия китайски народ. Американската страна трябва да спазва принципа за „един Китай" и трите съвместни комюникета между Китай и САЩ, както и да бъде предпазлива в изказванията и действията си по тайванския въпрос, каза още говорителката.

„Ние сме готови да създадем широки възможности за мирното обединение, да се стремим с максимална искреност и да положим всички усилия за постигането на мирното обединение. В същото време Китай категорично няма да допусне нарушаването на националния суверенитет и териториалната цялост, няма да се ангажира да се откаже от употребата на сила и си запазва правото да предприеме всички необходими мерки", добави още Джу Фънлиен.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

