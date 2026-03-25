Пекин: Разрешаването на тайванския въпрос е вътрешна работа на самия китайски народ

Скорошен доклад на американските разузнавателни служби посочва, че на настоящия етап Китай няма планове за „военно нападение срещу Тайван" през 2027 г. Вместо това страната е по-склонна да използва невоенни варианти за обединение, съобщава КМГ.

В същото време Пекин непрекъснато укрепва военната готовност на КНОА и обединението се разглежда като важно условие за националното възраждане до 2049 г.

В коментар на това Джу Фънлиен, говорителка на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет, посочи, че Тайван е китайска територия и решаването на тайванския въпрос е вътрешна работа на самия китайски народ. Американската страна трябва да спазва принципа за „един Китай" и трите съвместни комюникета между Китай и САЩ, както и да бъде предпазлива в изказванията и действията си по тайванския въпрос, каза още говорителката.

„Ние сме готови да създадем широки възможности за мирното обединение, да се стремим с максимална искреност и да положим всички усилия за постигането на мирното обединение. В същото време Китай категорично няма да допусне нарушаването на националния суверенитет и териториалната цялост, няма да се ангажира да се откаже от употребата на сила и си запазва правото да предприеме всички необходими мерки", добави още Джу Фънлиен.