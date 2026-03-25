Над 1 милион възрастни хора с увреждания в Китай се възползват от субсидии за грижи

Над 1,05 млн. възрастни в Китай вече са се възползвали от национална програма за субсидии за грижи, насочена към хора с увреждания, съобщиха от Министерството на гражданските въпроси, съобщава КМГ.

Програмата, стартирала на 1 януари, е довела до използването на над 3 млн. ваучера на обща стойност 2,35 млрд. юана (341 млн. долара), като е стимулирала потребление на услуги за възрастни хора за около 11,5 млрд. юана.

Електронните ваучери се отпускат ежемесечно и могат да се използват за различни услуги, включително помощ при хранене, къпане, домакинска работа, придвижване, медицинска грижа и рехабилитация. Одобрените кандидати получават до 800 юана месечно.

За разлика от предишни политики, новата мярка е насочена към хора с умерени и тежки увреждания, независимо от доходите им. Оценката се извършва по национални стандарти и отчита способността за самообслужване, мобилност и психическо състояние.

Според Ду Пън, декан на Факултета по население и здраве и директор на Института по геронтология към Китайския народен университет, програмата представлява „иновативна и знакова" промяна в развитието на услугите за възрастни хора.

Той подчертава, че мярката се фокусира върху три ключови аспекта – най-нуждаещите се групи, конкретните форми на потребление на грижи и въвеждането на стандартизирана система за оценка от трети страни. По думите му програмата не само облекчава семействата, но и създава стабилно търсене, което стимулира развитието и професионализацията на сектора.

Властите планират разширяване на обхвата чрез по-опростени процедури, по-високо качество на услугите и по-строг контрол. Целта е още повече възрастни хора да получат достъп до адекватни грижи на фона на застаряващото население в страната.