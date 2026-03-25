ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22537503 www.24chasa.bg

МВнР на Китай: Ще допринесем за възможно най-скорошното възстановяване на мира и спокойствието в Персийския залив

КМГ

820
Снимка: Китайска медийна група

Днес говорителят на Министерството на външните работи Лин Дзиен заяви, че вчера по време на телефонен разговор с иранския външен министър Абас Арагчи китайският външен министър Уан И е подчертал, че принципната позиция на Китай е, че всички горещи въпроси в региона трябва да се решават чрез диалог и преговори, а не чрез употреба на сила, съобщава КМГ.

„Откакто избухна конфликтът в Иран, Китай непрестанно се стреми към прекратяване на военните действия и полага всички усилия за постигане на мир. Докато конфликтът продължава, нашите дипломатически посреднически усилия няма да спрат", каза Лин Дзиен.

Лин Дзиен почерта още, че Китай ще продължи да играе конструктивна роля в насърчаването на мира и прекратяването на военните действия и ще работи съвместно с държавите от региона и международната общност, за да допринесе за възможно най-скорошното възстановяване на мира и спокойствието в Персийския залив.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

