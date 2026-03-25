В Каспийско море Израел удари по руските канали за снабдяване на Иран с оръжие

Израелските удари в Каспийско море бяха насочени срещу руските канали за доставка на оръжие за Иран. Атаката засегна пристанището Бендер Анзели и разкри засиленото военно сътрудничество между Москва и Техеран

Източници съобщават, че маршрутът в Каспийско море е придобил все по-голямо значение за транспортирането на безпилотните самолети „Шахид", които понастоящем се произвеждат и в Русия, и то в по-голямо количество, отколкото в Иран. Техеран ги ползва за нанасяне на удари по летища, енергийни съоръжения и американски бази в Персийския залив.

Русия предоставя на Иран и сателитни снимки и модерни технологии за безпилотни самолети, което засилва способността на Техеран да атакува американски обекти и други цели в региона.

Елиазар Марум, бивш командир на израелския флот, заяви, че основната цел на удара е била „да се ограничат руските контрабандни операции и да се покаже слабостта на иранската морска отбрана в Каспийско море".

Израелската армия съобщи, че атаката е била насочена срещу пристанището Бендер-Анзали, където ударите са засегнали десетки цели, сред които военни кораби, пристанищни съоръжения, команден център и кораборемонтен док.

Проверени снимки показаха щети в щаба на иранското военноморско командване в пристанището, както и унищожените военни кораби, докато все още не е ясен пълният размер на щетите, нанесени на инфраструктурата на пристанището.

Източниците предполагат, че Русия и Иран ще се опитат да продължат превоза на оръжие по алтернативни маршрути, но Израел вече разполага с възможността да нанесе още удари, за да прекъсне тези дейности. Те посочиха също, че припокриването на маршрутите за контрабанда на оръжие с търговията със стоки от първа необходимост като пшеница поставя продоволствените доставки в Иран под потенциална заплаха, което отразява способността на Израел да разшири натиска, така че да обхване и вътрешния фронт.

Този удар съвпадна с друга израелска атака, насочена срещу газовото находище „Южен Парс" – един от най-важните енергийни източници в Иран, който задоволява жизненоважни граждански нужди, включително производството на електроенергия и торове.