В САЩ осъдиха „Мета“ да плати 375 млн. долара за недостатъчна защита на деца онлайн

Съдебно жури в американския щат Ню Мексико призна технологичния концерн „Мета" (Meta) за виновен, че не е осигурил достатъчна защита на непълнолетните потребители на платформите „Фейсбук" (Facebook), „Инстаграм" (Instagram) и „УотсАп" (WhatsApp), съобщиха Ройтерс и АПА, цитирани от БТА.

Решението задължава компанията да изплати обезщетение в размер на над 375 млн. долара. Присъдата беше постановена след шестседмичен съдебен процес, като журито обсъждаше случая в продължение на няколко дни.

Искът беше заведен от главния прокурор на щата Ню Мексико Раул Торес, който обвини „Мета", че не е защитила адекватно непълнолетните от онлайн тормоз, сексуална експлоатация и трафик на хора чрез своите платформи.

„Това е историческа победа за всяко дете и всяко семейство, които са платили цената за това, че „Мета" е поставила печалбата над безопасността на децата", заяви Торес. По думите му ръководството на компанията е било наясно с рисковете, но е игнорирало вътрешни предупреждения и е подвело обществеността.

От „Мета" съобщиха, че ще обжалват решението. „При цялото ни уважение - не сме съгласни с присъдата. Работим активно за повишаване на безопасността на хората в нашите платформи", заяви говорител на компанията.

Прокуратурата е поискала максимална санкция от 5000 долара за всеки от приблизително 221 000 непълнолетни потребители в щата, което би довело до обща сума от около 2,2 млрд. долара, но съдът е определил значително по-ниско обезщетение.

Паралелно с това в Лос Анджелис продължава друго съдебно дело срещу „Мета" и платформата „ЮТюб" (YouTube), свързано с твърдения, че компаниите насърчават зависимостта от социалните мрежи сред младите хора.

Делото е по иск на 20-годишна жена от Калифорния, която твърди, че е развила зависимост като непълнолетна и е претърпяла сериозни психически увреждания. В рамките на процеса са изслушани и ръководители на компаниите, включително главният изпълнителен директор на „Мета" Марк Зукърбърг и ръководителят на „Инстаграм" Адам Мосери, които отхвърлят обвиненията.

Очаква се решението по този казус да има значение за хиляди сходни искове срещу технологични компании в САЩ, свързани с въздействието на социалните мрежи върху психичното здраве на младите потребители.