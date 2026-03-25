Кувейтският вестник „Ал-Джарида": Моджтаба Хаменей е още в Русия, оперираха му врата

Мохамед Халаф

Моджтаба Хаменей Снимка: Екс/ @New_tres

Кувейтският вестник „Ал-Джарида" разкри подробности за здравословното състояние на новия върховен лидер Моджтаба Хаменей, позовавайки се на информация от източник, близък до лидера, която показва реални здравословни проблеми, въпреки сдържаното отричане от иранска страна.

Според източника, Хаменей-младши все още се лекува в Русия, след като беше ранен при началните удари на войната. В Русия лекарите са му направили много успешна операция на врата, но тя не сложила край на здравословните му проблеми.

Източникът добави, че Хаменей едва може да говори поради нараняването си в шията и че тялото му е претърпяло множество травми, включително фрактури на крака, рамото, ръката и гърба, което налага три месеца интензивни медицински грижи, преди да може да напусне страната, съгласно препоръките на лекарите.

В същия контекст източникът разкри, че се правят усилия новият лидер да бъде преместен в Иран в близко бъдеще, като за него се подготвя безопасно място в град Мешхед, но тези усилия се сблъскват с реални предизвикателства, тъй като прехвърлянето му в Иран в момента може да навреди на деликатния му процес на възстановяване, особено като се има предвид, че той все още се нуждае от интензивни медицински грижи, а такива услуги не са налични в необходимата степен при настоящите условия на сигурност, наложени от войната.

