Лукашенко пристигна на официално посещение в Северна Корея

Президентът на Беларус Александър Лукашенко пристигна днес на официално посещение в Корейска народно-демократична република, предаде агенция БелТА, цитирана от БТА.

Лукашенко беше посрещнат с официална церемония в Пхенян от председателя на Държавните въпроси на Корейската народнодемократична република Ким Чен-ун. Церемонията се състоя на площада, носещ името на основателя на КНДР - Ким Ир-сен. Откритият през 1954 г. площад е най-големият в страната и е един от символите на севернокорейската столица. Той може да побере до 100 000 души и на него се организират военни паради, официални тържества и други обществени събития.

Церемонията по посрещането включваше изпълнение на химните на двете страни и оръдейни залпове, приветстващи официалните делегации.

След това Лукашенко посети паметника на Освобождението в Пхенян, на който положи венец. Президентът на Беларус почете паметта на съветските войници, загинали при освобождаването на Корея от японските нашественици, и запази минута мълчание.

Беларуската делегация положи цветя на паметника и от името на президента на Русия като знак на благодарност за помощта на Северна Корея в продължаващата повече от четири години Специална военна операция в Украйна, отбелязва БелТА.

Посещението на Лукашенко в Северна Корея има за цел да укрепи правната рамка на отношенията и да допринесе за активизиране на двустранното сътрудничество.