Турция твърди, че предава съобщения между САЩ и Иран

Турция се опитва да играе посредническа роля във войната межгду САЩ и Иран. Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Турция „играе роля в предаването на съобщения" между Иран и САЩ, за да насърчи деескалацията и преките преговори, заяви пред Ройтерс Харун Армаган, заместник-председател по международните въпроси на управляващата турска Партия на справедливостта и развитието.

Той не уточни какви са съобщенията, които се разменят с турско посредничество, но съобщи, че те се предават и към страните от Персийския залив, хванати в капана на регионалната война, която започна с ударите на САЩ и Израел срещу Иран.

Иран днес отрече твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ провеждат преговори за приключване на войната.

Още преди началото на конфликта Турция предложи посредническа роля в евентуални разговори между САЩ и Иран и многократно призова за незабавно прекратяване на военните действия, припомня БТА.

