Полицията арестува двама мъже за палежа на четири еврейски линейки в Лондон

Британската полиция съобщи, че е арестувала двама мъже във връзка с предполагаемия антисемитски палеж на четири линейки на еврейската общност в северната част на Лондон, извършен по-рано тази седмица, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Полицията заяви, че мъжете – на възраст от 47 и 45 години – са арестувани на адреси в северозападната и централната част на Лондон.

Линейките бяха подпалени в понеделник сутринта - акт, който премиерът Киър Стармър нарече “дълбоко шокиращо антисемитско подпалвачество“. Няма данни за пострадали, отбелязва агенцията.

Полицията, която по-рано заяви, че търси евентуална връзка с Иран, съобщи, че разследването продължава, след като камера за видеонаблюдение е показала, че са замесени поне трима души.

Засиленото полицейско присъствие около засегнатите общности в Северен Лондон продължава като превантивна мярка, добави полицията в изявление.

Безпокойството от засилващия се антисемитизъм във Великобритания расте на фона на предупреждения от властите за заплаха от страна на Иран, включително следене и вземане на прицел на еврейски общности. Техеран отрича обвиненията, припомня Ройтерс.