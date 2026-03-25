ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво реши служебното правителство днес

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22538310 www.24chasa.bg

Кремъл: Не сме получавали от Иран 15-точковия план на САЩ за край на войната

2776
Дмитрий Песков Снимка: СНИМКА: twitter/ @nxt888

Русия не е получила информация от Иран за 15-точковия план на САЩ за слагане на край на войната в Близкия изток и по тази причина Москва не може да оцени достоверността на съобщенията, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

"Нашите ирански приятели не са ни предали подобна информация. Не знаем колко са достоверни тези съобщения", каза Песков.

Американският президент Доналд Тръмп заяви тази седмица, че Техеран е поискал споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Вашингтон е изпратил 15-точков план на Иран, предаде по-рано Ройтерс, позовавайки се на неназован източник.

Говорител на иранските въоръжени сили по-късно отхвърли твърденията, че Иран е получил такъв план, като заяви, цитиран от държавни медии, че САЩ "водят преговори със себе си", припомня БТА.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)