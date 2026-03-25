Кремъл: Не сме получавали от Иран 15-точковия план на САЩ за край на войната

Русия не е получила информация от Иран за 15-точковия план на САЩ за слагане на край на войната в Близкия изток и по тази причина Москва не може да оцени достоверността на съобщенията, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

"Нашите ирански приятели не са ни предали подобна информация. Не знаем колко са достоверни тези съобщения", каза Песков.

Американският президент Доналд Тръмп заяви тази седмица, че Техеран е поискал споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Вашингтон е изпратил 15-точков план на Иран, предаде по-рано Ройтерс, позовавайки се на неназован източник.

Говорител на иранските въоръжени сили по-късно отхвърли твърденията, че Иран е получил такъв план, като заяви, цитиран от държавни медии, че САЩ "водят преговори със себе си", припомня БТА.