Вижте нелегалната печатница за фалшиви пари в Сучава, която разкриха след арести у нас (Видео, снимки)

Румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) разпространи снимки и видеоклипове от нелегалната печатница за пари в североизточния окръг Сучава, която беше разкрита след ареста на петима заподозрени в София. Става дума за новопостроена двуетажна къща в изолиран район в село Бурла.

От изображенията, публикувани и на официалния сайт на звеното, се вижда как при обиска представителите на органите на реда изземат материали, използвани за изработка на фалшиви пари, както и фалшиви банкноти с номинал 50, 100 и 200 евро.

Разследването се отнася до създаване на организирана престъпна група, фалшифициране на пари и пускането им в обращение. Трима румънци на възраст 25, 31 и 41 години и един италианец са организирали международна престъпна мрежа през октомври миналата година и са установили връзки в България. За месец членовете на групата са се снабдили от чужбина с голямо количество специална хартия, използвана за производство на фалшиви банкноти. По-късно лидерът на групата - румънски гражданин, купил модерна апаратура и организирал нелегалната печатница в Сучава, пише БТА.

Прокурорите на DIICOT посочват, че целта на трафикантите е била България, страна, която наскоро се присъедини към еврозоната. Лицата са искали да се възползват от факта, че хората все още не са запознати с европейската валута и да пласират по-голямата част от парите там, посочва цитирания източник.

В понеделник, в рамките на сътрудничество между румънските и българските власти, италианският гражданин, двама румънци и двама българи бяха заловени в София, докато превозвали около 1 200 000 фалшиви евро на банкноти от по 100 евро. По време на акцията беше открит и един килограм кокаин.