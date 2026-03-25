ЕК предлага 115 млн. евро за бързо внедряване на нови отбранителни технологии

Европейската комисия съобщи, че предлага да се осигурят 115 милиона евро за бързо внедряване на нови отбранителни технологии, включително свързани с изкуствен интелект, квантови изследвания и дронове.

Руското военно нападение срещу Украйна показа, че успехът на бойното поле зависи от способността за разработване, изпробване и въвеждане на нови технологии за седмици или месеци, а не за години, се отбелязва в съобщението на комисията. Новата европейска програма ще осигури по-бързо и по-гъвкаво финансиране със стремежа за отпускане на безвъзмездни средства в срок от четири месеца и за достигане на новите технологии до въоръжените сили след 1 до 3 години. Първоначално ще бъдат подкрепени до 30 проекта, като финансирането за тях ще бъде изцяло от ЕС.

Работната програма ще обхваща два основни вида дейности - разработване на революционни изделия и технологии в областта на отбраната, както и помощ те да достигнат до пазара, се допълва в съобщението. ЕК ще представи днешното предложение на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, и очаква програмата да заработи от началото на следващата година.

В последните години ЕС повиши усилията за укрепване на научноизследователската и развойната дейност в областта на отбраната, но са необходими допълнителни усилия за допълване на съществуващите възможности, отбелязва комисията, цитирана от БТА.