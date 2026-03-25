Иран предупреди САЩ да не предприемат сухопътна инвазия

5100
Иран твърди, че военните способности на страната далеч не са изчерпани Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Техеран предупреди САЩ да не разполагат сухопътни войски в Иран, предаде ДПА, цитирана от БТА, като отбеляза, че това става на фона на различни съобщения, според които Вашингтон изпраща все повече сили в района на Персийския залив.

"Ние следим отблизо всички движения на САЩ в региона, особено разполагането на войски", написа председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф в "Екс". "Не изпитвайте решимостта ни да защитаваме страната си", каза Галибаф, който е бивш генерал.

Коментарите му идват на фона на медийни съобщения, според които правителството на САЩ е наредило разполагането на хиляди войници от 82-а въздушно-десантна дивизия в Близкия изток. Има слухове за евентуална инвазия на иранския остров Харг - най-важният експортен терминал за ирански петрол в Персийския залив.

