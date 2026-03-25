Турция и Обединеното кралство подписват договор за поддръжка на „Юрофайтър“

Самолет "Юрофайтър Тайфун" / Снимка: Пиксабей

Според турското министерство на отбраната Турция и Обединеното кралство се готвят да подпишат договор за техническа и логистична поддръжка за обслужването и експлоатацията на самолети „Юрофайтър", съобщава Türkiye Today. 

Миналата година в Анкара турският президент Реджеп Ердоган и британският министър-председател Киър Стармър подписаха споразумение за сътрудничество в областта на изтребителите „Юрофайтър Тайфун".

На съвместна пресконференция миналата година Стармър заяви: „Това ще укрепи сигурността в НАТО, ще задълбочи двустранното ни сътрудничество в областта на отбраната и ще стимулира икономическия растеж тук и във Великобритания, като ще осигури 20 000 работни места в Обединеното кралство за производството на тези модерни изтребители."

„Юрофайтър Тайфун" има размах на крилете 10,95 метра и дължина 15,96 метра. Двудвигателният изтребител се задвижва от два турбовентилатора с рекуперация на топлината Eurojet EJ200, всеки от които развива тяга от 90 килонютона.

Самолетът може да достигне максимална скорост от Мах 2 и да оперира на височини над 16 764 метра.

Самолет "Юрофайтър Тайфун" / Снимка: Пиксабей

