Арабските държави пред ООН: Иран е екзистенциална заплаха за нас

Арабските държави от Персийския залив заявиха днес пред Съвета на ООН по правата на човека, че са изправени пред екзистенциална заплаха от страна на Иран, като осъдиха иранските атаки срещу тяхната инфраструктура, които според върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк може да представляват военни престъпления, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Продължаващата вече близо месец война на САЩ и Израел срещу Иран предизвика мащабни ирански ответни удари под формата на атаки с дронове и ракети срещу енергийната и гражданската инфраструктура в страните от Залива, което доведе до смъртта на цивилни граждани и до скок в цените на петрола, обобщава агенцията.

„Ние сме очевидци на екзистенциална заплаха за международната и регионалната сигурност. Този агресивен подход подкопава международното право и суверенитета", заяви пред Съвета постоянният представител на Кувейт към ООН в Женева Насер Абдула Алхаен. Други държави от Залива също осъдиха действията на Иран, които според тях целят разпространяване на терор.

Съветът, който има 47 страни членки, ще се произнесе по проекторезолюция, осъждаща ударите на Иран, изискваща от Иран да изплати обезщетения и призоваваща върховния комисар на ООН по правата на човека да следи ситуацията.

Иран защити действията си, като заяви, че досега при ударите на САЩ и Израел са загинали над 1 500 негови цивилни граждани.

„Ние се борим от името на всички вас срещу враг, който, ако не бъде спрян днес, утре ще бъде невъзможно да бъде овладян", заяви постоянният представител на Иран към ООН в Женева Али Бахрейни, визирайки Израел.

Иран поиска свикване на свое собствено извънредно заседание във връзка със смъртоносния удар срещу начално училище, която ще се проведе в петък.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова днес държавите да сложат край на конфликта с Иран, като каза, че ситуацията е изключително опасна и непредсказуема. „Този конфликт има безпрецедентна сила да въвлече държави отвъд границите и по целия свят. Атаките срещу цивилни и гражданска инфраструктура трябва да спрат. Ако са умишлени, такива атаки могат да представляват военни престъпления."