Иран: Атакувахме с крилати ракети US самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран твърди, че е нанесъл удар по един от най-големите военни кораби в света – самолетоносача "Ейбрахам Линкълн". Иранските въоръжени сили съобщиха, че са изстреляли крилати ракети по американския самолетоносач. Ударът им обаче не успял да попадне в целта.

Появиха се кадри от момента, в който Иран изстреля серия от крилати ракети „бряг-море" по самолетоносача, който е разположен в Арабско море в подкрепа на операция „Епичен гняв", пише "Дейли мейл".

Вчера в Белия дом Доналд Тръмп заяви: „Те изстреляха 100 ракети по един от нашите самолетоносачи, всъщност един от най-големите кораби в света. И от 101 изстреляни ракети, всяка една беше свалена."

Но командирът на иранския флот Шахрам Ирани предупреди, че военният кораб е под постоянно наблюдение в очакване на друга възможна атака.

Междувременно Иран също така е нацелил американски военни бази в Кувейт, Йордания и Бахрейн с поредица ракети, след като Тръмп изпрати на Техеран 15-точков мирен план за прекратяване на войната.

Въпреки това иранският военен говорител подполковник Ебрахим Золфагари се подигра на Тръмп заради последните му коментари, като намекна, че САЩ преговарят със себе си.