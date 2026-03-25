ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Нови арести на известни личности в Турция, има заповед за популярната актриса Ханде Ерчел

Популярната турска актриса Ханде Ерчел е сред общо 16 известни личности в Турция, за които властите са издали заповеди за арест по подозрения в притежание за лична употреба и улесняване на употребата на наркотици, съобщиха турските медии, цитирани от БТА.

Общо 14 лица са задържани досега в рамките на поредната вълна от арести на турски знаменитости на базата на подобни обвинения.

Ханде Ерчел обяви в социалните медии, че се намира в чужбина поради образованието си, но ще се върне в Турция, за да даде показания, съобщава сайтът Хаберлер. Тя каза, че обича страната си и вярва в държавата и турското правосъдие, както и в това, че ситуацията ще се изясни в най-скоро време.

Сред имената, за които са издадени заповеди за арест в рамките на широкомащабното разследване за наркотици, водено от Истанбулската главна прокуратура, има и други известни лица от света на изкуството и бизнеса. Някои от тях са бизнесмените Хакан Сабанджъ и Керим Сабанджъ, бившият президент на футболния клуб „Бешикташ" Фикрет Орман и бившият президент на футболния клуб „Галатасарай" Бурак Елмас, актрисата Гюзиде Дуран, строителният предприемач Сезгин Койсюрен.

Разследването има за цел защита на морала на обществото и семейния ред, посочва Анадолската агенция. Заповедите за задържане са издадени след анализ на събраните доказателства. По време на разследването по едно и също време са проведени операции на 16 различни адреса.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

