Разговор на журналист от "Политико" със служител на ЕС е бил подслушан и е изтекъл в интернет

"Политико" започна вътрешна проверка на сигурността, след като личен телефонен разговор между един от репортерите му и служител на ЕС по въпроси, свързани с Унгария и Украйна, е бил подслушан, а записът - публикуван в интернет. Това съобщиха от медията.

Деветминутният запис от разговор, проведен на 3 март, беше качен в YouTube на 16 март. Според данни на платформата той е бил слушан 5100 пъти.

„Нашите вътрешни проверки не са открили доказателства, че някое устройство, мрежа или система е било компрометирано. Няма да се поддадем на заплахите, които представляват явен опит за намеса в независимата журналистика, нито ще се откажем от важната работа, която вършим. Винаги сме били и ще останем бдителни, когато става дума за защита на източниците ни, подкрепа на работата на нашите журналисти и запазване на точността на нашата независима и безпристрастна журналистика", заявиха в сряда в имейл до служителите Кейт Дей, старши главен редактор на "Политико"в Европа, и Кери Будоф Браун, главен редактор и изпълнителен вицепрезидент на "Политико".

Проблемът възниква в момент, когато изтичането на поверителна информация от ЕС е в центъра на вниманието преди изборите в Унгария на 12 април. В доклад от събота The Washington Post съобщи, че правителството на Виктор Орбан е поддържало тесни контакти с Москва през цялата война в Украйна, а унгарският външен министър Петер Сиярто е използвал паузите по време на срещите с други държави-членки, за да информира руския си колега.

Говорител на институцията на ЕС, в която работи длъжностното лице, отказа да коментира записи, направени от неизвестни и анонимни лица. "Политико" не разкрива самоличността на длъжностното лице от ЕС, тъй като разговорът не е бил официален.

"Политико" не е успялa да установи как е бил получен записът и кой е отговорен за публикуването му в YouTube.

Няколко словашки и унгарски новинарски сайтове публикуваха статии за записа и публикуваха частични стенограми.

„Хакерските атаки и разкриването на журналистически материали нанасят удар в сърцевината на свободата на печата и защитата, на която ние, репортерите, трябва да можем да разчитаме", заяви председателят на Международната асоциация на пресата в Брюксел Дафид аб Иаго.

„Това е незаконно според белгийското законодателство и изпраща тревожно послание не само към журналистите в Брюксел, но и към нашите източници тук... По-трудният въпрос е как да се преследват тези държавни дейци, независимо дали действат от територията на ЕС или от трета страна като Русия", посочва още той.

В понеделник унгарският вестник „Мандинер", подкрепящ Орбан и една от първите медии, които писаха за разговора, публикува отделен разговор между независимия унгарски журналист Саболч Пани и негов източник. Материалът е бил получен чрез „загадъчен имейл" от лице, което се е представило като четвъртата власт, според автора на статията.

„Имаме важни истории за разказване и работа за вършене и оставаме фокусирани върху поддържането на строгостта, независимостта и целеустремеността, които нашата аудитория очаква от нас", заявиха Дей и Будоф Браун в имейла си.