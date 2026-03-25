Германия осъди на между 4 и 6 г. затвор членове на "Хамас", крили оръжие и у нас

Берлински съд постанови днес присъди лишаване от свобода между четири и шест години и половина за четирима членове на "Хамас" по дело, свързано с набавянето на оръжия за палестинското ислямистко движение, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Съдът призна обвиняемите, които са на възраст между 36 и 58 години, за "чуждестранни агенти", отговаряли за скривалища за оръжия в няколко европейски страни, включително България, Полша и Дания.

Според обвинението четиримата мъже са създали тайни складове за оръжия, които е трябвало да бъдат използвани за атаки срещу израелски и еврейски обекти в Европа в продължение на дълъг период от време.

В обвинителния акт са изброени възможни мишени, които включват израелското посолство в Берлин, военновъздушната база "Рамщайн" в Германия и района около берлинското летище "Темпелхоф".

Двама от осъдените са родени в Ливан, а другите двама са граждани съответно на Египет и Нидерландия.

Те бяха задържани през декември 2023 г. и оттогава бяха в предварителния арест, като отказваха да коментират повдигнатите им обвинения, отбелязва телевизия А Ер Де.

Обвиняемите отрекоха да са членове на "Хамас". Един от обвиняемите призна, че е посетил скривалище за оръжие в България, но посочи, че случаят е свързан с "частна търговия".

Въпреки това свидетели от обкръжението на обвиняемите потвърдиха предположенията, които разследващите направиха въз основа на анализ на данните от мобилните им телефони и други следствени действия: четиримата мъже са търсили складове с оръжия на "Хамас" в Полша и България. Идеята е била оръжията да бъдат пренесени в Берлин.

Федералната прокуратура смята, че към момента на арестите реализацията на тези планове е била в начален стадий. Според обвинението от юридическа гледна точка обвиняемите са осъществявали дейност в полза на "Хамас", а не самостоятелна подготовка за атаки, добавя А Ер Де.

Разследващите успяха да открият скривалището в България, като оттам бяха иззети няколко огнестрелни оръжия. Скривалището в Полша така и не беше намерено.

Федералната прокуратура и Федералната криминална служба смятат, че до 2019 г. в Дания е имало още един тайник за оръжия на "Хамас". Предполага се, че през 2019 г. един от четиримата обвиняеми е посетил скандинавската страна и е успял да открие и да унищожи скривалището. Не е ясно обаче къде са отишли складираните там оръжия. Бивша приятелка на обвиняемия обаче е разказала пред следователи за пътуването му до Дания и е описала мястото, където се предполага, че са складирани оръжията.