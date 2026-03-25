ЕК представи нов инструмент за бързи иновации в отбраната

Европейската комисия представи предложение за създаване на AGILE – пилотен инструмент за финансиране на по-бързото внедряване на нови технологии в отбраната.Предложението цели да се ускори разработването и изпитването на революционни иновации в областта на отбраната и тяхното навлизане на пазара, като например изкуствен интелект, квантови технологии и безпилотни летателни апарати. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

Инструментът AGILE ще бъде в размер на 115 милиона евро и ще подкрепя малките и средни предприятия, стартиращите и разрастващите се компании.

Идеята е да се съкрати иновационният цикъл и разработването, изпитването и внедряването на нови технологии в отбраната. Гъвкавата система ще функционира с безпрецедентен срок за отпускане на средства от само четири месеца, така че технологиите да бъдат въведени в срок от 1 до 3 години.

AGILE ще подкрепи между 20 и 30 проекта и ще предоставя до 100% финансиране за всички допустими разходи.