18-годишен женомразец държа в плен майка си с часове и я преби до смърт с чук в Уелс

18-годишен младеж с диагноза ADHD уби майка си – помощник-учителка, след като публикувал съобщения за женомразство и намеренията си за убийство в Discord. Тийнейджърът държал собствената си майка като заложник часове наред, преди да я подмами да излезе в гориста местност, където я пребил до смърт с чук. Съдът го осъди на доживотен затвор.

Тристан Томас Робъртс, на 18 години, признал, че изпитва омраза към жените, пише "Дейли мейл". Той записал аудио, в което държи 45-годишната Анджела Шелис затворена в спалнята ѝ, след което я измамил да излезе навън и я убил. Тялото на Шелис било открито с тежки наранявания по главата до пътека близо до природен резерват в Престатин, Северен Уелс, през октомври миналата година.

В съобщения в Discord след убийството Робъртс написал, че е имал „най-лудия ден" и се похвалил, че я е пребил и „разбил черепа ѝ със чук". Съдът го осъди на доживотен затвор с минимален срок от 22 години и шест месеца.

Съдията заяви, че последните мигове на майката са били изпълнени с ужас и че обвиняемият се е наслаждавал на контрола и причиняването на болка. Той подчерта, че убийството е било изключително жестоко, още по-ужасно, защото извършителят е бил собственият ѝ син – човек, за когото тя се грижела и за когото се тревожела.

Разследването показало, че Робъртс седмици наред планирал убийството, използвайки интернет и дори AI инструменти за съвети как да извърши престъплението. След като навършил 18 години, той закупил ножове, брадви и чукове. В нощта на убийството нападнал майка си около 23:00 часа, ударил я по главата и я душил, като записвал случващото се. Държал я пленена близо четири часа, докато тя го молела да се обади на спешния номер за помощ.

По-късно я убедил да излязат навън под претекст, че ще потърсят медицинска помощ. Вместо това я отвел в природен резерват, където я нападнал многократно със чук. След това се прибрал вкъщи и публикувал съобщения в Discord, в които се хвалел с извършеното.

Преди убийството той многократно публикувал тревожни съобщения за насилие, оръжия и намеренията си да убие майка си. Роднините също били обезпокоени от поведението му – носел нож и майка му търсела помощ за психичното му състояние. В бележки на телефона си тя се питала дали е в безопасност.

След откриването на тялото полицията арестувала Робъртс в дома им. Той спокойно попитал дали намереното тяло е на майка му. По-късно следователите открили записи, покупки на оръжия и съобщения, доказващи планирането на престъплението.

Психиатричен доклад заключил, че въпреки аутизма и ADHD, той е разбирал напълно действията си и е можел да се контролира. В съдебната зала семейството заявило, че майката е направила всичко за него и никога не се е отказвала. Брат му казал, че престъплението е разрушило семейството и че не желае повече да вижда извършителя.

Прокуратурата подчерта, че убийството е било внимателно планирано и извършено без никакво разкаяние, а последните мигове на жертвата са били ужасяващи.