Ученик намушка учителката си в Италия

Петдесет и седемгодишна учителка е в критично състояние в болница в Бергамо, след като беше намушкана пред училище в близкия град Трескоре Балнеарио днес, съобщи АНСА, цитирана от БТА.

Жената, която е била преподавателка по чужди езици, е транспортирана по спешност до болницата с хеликоптер. Заподозреният е 13-годишен осмокласник.

Случаят е поредният от серия прояви на насилие в италианските училища, включително нападения на ученици срещу учители и съученици, както и атаки срещу преподаватели от страна на родители, отбелязва агенцията.

Министърът на образованието Джузепе Валдитара заяви, че нападението подчертава необходимостта от бързо приемане на мерките на правителството срещу насилието сред непълнолетните.

Сред предложените мерки е забрана непълнолетни да купуват или носят ножове с по-дълги от пет сантиметра остриета.

"Случилото се в училището в Трескоре Балнеарио е дълбоко шокиращо. Изразявам най-дълбоката си съпричастност към учителката, нейното семейство и училищната общност", заяви министърът.

По думите му инцидентът показва спешната необходимост от строги правила срещу младежката престъпност и незаконното разпространение на оръжия сред младите хора. Той добави, че тези мерки трябва да бъдат допълнени от вече въведени инициативи в училищата, свързани с дисциплината, възпитанието в уважение и предстоящи програми за психологическа подкрепа.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АНСА)