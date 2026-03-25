САЩ ще увеличат производството на ракети на фона на конфликта в Близкия изток

Министерството на отбраната на САЩ обяви споразумения с водещи оръжейни компании за поставяне на производството на ракети в "бойна готовност", тъй като конфликтът в Близкия изток води до бързо изчерпване на запасите от боеприпаси, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Интензивното използване на ракети прехващачи от САЩ, Израел и държави от Персийския залив срещу ирански атаки поставя под въпрос наличните количества от тези изключително скъпи системи.

Пентагонът съобщи за четирикратно увеличение на производството на ключов компонент за системата за противовъздушна отбрана ТААД (THAAD). Този противоракетен комплекс прехваща цели на голяма височина и е считан за един от най-съвременните в света, както е и широко използван през последните седмици в Близкия изток.

Споразумението на Пентагона с компаниите "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin) и "Би Ей И Системс" (BAE Systems) обхваща производството на системи за насочване на ракетите.

Още през януари "Локхийд Мартин" обяви планове да увеличи годишното производство на ракети ТААД от около 100 до приблизително 400 в рамките на няколко години.

Същевременно Министерството на отбраната на САЩ подписа и договор с "Локхийд Мартин" за ускоряване на производството на тактическа балистична ракета от ново поколение, наследник на "АТАКМС" (ATACMS), използвана за първи път в бойни действия срещу Иран.

Освен това Вашингтон сключи споразумение и с "Хъниуел аероспейс" (Honeywell Aerospace) за разширяване на производството на "критични компоненти за американския арсенал от боеприпаси“, включително електронни системи.