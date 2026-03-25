Иракският премиер разпореди външното министерство да извика американския шарже д'афер

Иракският премиер Мохамед Шия ас Судани разпореди външното министерство да извика американския шарже д'афер след удар в западната иракска провинция Анбар, при който загинаха седем войници и бяха ранени още 13 военни, заяви днес канцеларията на иракския министър-председател, цитирана от Ройтерс и БТА.

Ударът, нанесен около 9:00 ч. местно време, е поразил военна болница и намираща се наблизо база на строителни войски, принадлежаща на шиитската групировка "Хашд аш Шааби" ("Сили за народна мобилизация"), съобщи днес иракското министерство на отбраната. Спасители все още работят на място в търсене на още жертви и ранени.

Министерството осъди удара като "крещящо и сериозно нарушение" на международното право и на нормите, забраняващи атаки срещу лечебни заведения и медицински персонал и го определи като опасна ескалация. Ведомството призова да бъде потърсена отговорност от виновните. То заяви, че си запазва правото да отговори в съответствие с международните норми.

Ирак ще се обърне към Съвета за сигурност на ООН във връзка с ударите по територията му, обяви канцеларията на министър-председателя Ас Судани, предаде Франс прес.

"Ще бъде подадена официална жалба, подкрепена с доказателства и подробна документация, за да се защитят правата на Ирак и на неговия народ предвид тези нарушения", се посочва в изявлението.