ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Русия определи съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея като неприкрита подготовка за война

Мария Захарова СНИМКА: Х/@SprinterFamily

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви днес, че съвместните американо-южнокорейски военни учения "Щит на свободата" (Freedom Shield) са равносилни на "неприкрита подготовка за война", предаде Ройтерс.

Вашингтон и Сеул проведоха между 9 и 19 март годишните си големи съвместни военни учения в Южна Корея, обявявайки, че те са отбранителни и са предназначени да проверят готовността за отблъскване на потенциални военни заплахи от Северна Корея.

"Официално те бяха обявени като отбранителни, но съдейки по отработените в хода им задачи, а също така по задействаната военна техника, въпросните учения, разбира се, не са нищо друго освен неприкрита подготовка за война. Очевидно е, че подобна военна активност на Вашингтон и Сеул не допринася с нищо за намаляване на напрежението, към което поне на думи се стремят властите на Южна Корея", отбеляза Захарова, цитирана от ТАСС и БТА. 

 

Мария Захарова СНИМКА: Х/@SprinterFamily

