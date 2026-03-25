Френският град Лил победи Рим за домакинство на Европейска митническа агенция

Френският град Лил победи Рим в надпреварата за домакинство на новосъздадената Европейска митническа агенция. След напрегнато гласуване в три тура Лил изпревари осем други европейски града и спечели с 36 гласа срещу 18 за Рим, съобщи председателството на Съвета на ЕС, поето от Кипър.

Преди това правителствата на държавите членки и евродепутатите подкрепяха отделно двата града, което доведе до финален сблъсък между тях. Представителят на кандидатурата на Лил Паскал Лами определи двата града като „отлични финалисти" и заяви, че Лил е имал малка преднина, която е успял да задържи до края, пише "Политико".

Другите кандидати – Букурещ, Лиеж, Малага, Порто, Хага, Варшава и Загреб – отпаднаха без успех.

Новата Европейска митническа агенция ще разполага с около 250 служители и ще координира контрола върху вноса – от опасни пластмасови играчки и несъответстваща козметика до незаконни наркотици. В рамките на по-широка митническа реформа ЕС ще създаде и централен ИТ хъб, който да подпомага справянето с бързо нарастващия поток от пратки от електронната търговия.

Френският министър по европейските въпроси Бенжамен Хадад заяви, че в момент, когато търговията отново се превръща в дипломатическо оръжие, новият орган ще играе решаваща роля в защитата на европейските интереси, и определи избора на Лил като „голяма победа".

Лил стартира рано кампанията си, като покани представители от ЕС да разгледат сградата, предвидена за агенцията, международното училище за децата на служителите и популяризира местни специалитети. Кандидатурата на Рим се смяташе за по-слаба, а политическите маневри в Европейския парламент пренасочиха част от гласовете, без да успеят да изведат предпочитаната от Европейската народна партия Варшава до финала.

В крайна сметка изборът се превърна в пореден епизод от дългогодишното съперничество между Франция и Италия. Въпреки че италианският премиер Джорджа Мелони и френският президент Еманюел Макрон често спорят по различни теми, този път публичен конфликт между тях за домакинството на агенцията не възникна.