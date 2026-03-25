Престолонаследникът на Саудитска Арабия приветства мирните усилия на Исламабад

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф проведе телефонен разговор с престолонаследника и премиер на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман Ал Сауд, когото информира за конструктивните дипломатически усилия на Пакистан в контактите с всички страни, като призова за деескалация и разрешаване на различията в региона чрез диалог и дипломация, предаде пакистанската новинарска агенция АПП, цитирана от БТА.

По време на топлия и сърдечен разговор, състоял се тази сутрин, саудитският престолонаследник оцени високо усилията на Пакистан за мирно решаване на конфликта.

Пакистанският премиер потвърди, че Исламабад категоричното осъжда скорошните атаки срещу Саудитска Арабия, и потвърди пълната солидарност и безспорната подкрепа на Пакистан за кралството и неговия народ в тези трудни времена.

Като похвали саудитското ръководство за демонстрираната забележителна сдържаност в настоящата криза, Шариф увери престолонаследника, че Пакистан винаги ще бъде до братския народ на Саудитска Арабия, точно както Рияд винаги е подкрепял Пакистан, в добро и в лошо.

Той призова за незабавно прекратяване на военните действия и връщане към нормалността, за да може регионалната ситуация да се стабилизира, като призова за единство и хармония в редиците на Уммата, което е необходимо повече от всякога.