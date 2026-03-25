Шефът на украинския парламент: Няма да бъдем бреме, а стратегически актив за Запада

Руслан Стефанчук Снимка: Екс/ @r_stefanchuk

Украйна няма да бъде бреме за Европейския съюз, НАТО или Инициативата "Три морета", заяви председателят на Върховната рада (парламента) на Украйна Руслан Стефанчук по време на парламентарната среща на инициативата в Загреб, предаде ХИНА, цитирана от БТА. 

В изказването си Стефанчук призова партньорите да не се страхуват от Украйна, подчертавайки, че страната разполага с "най-модерния боен опит в света", придобит в хода на войната с Русия. По думите му украинските сили са доказали способността си да се противопоставят на "втората по големина армия в света", поради което интеграцията на Киев в западните структури няма да представлява допълнителна тежест. Той добави, че членството в ЕС и НАТО остава стратегическа цел за страната.

Украйна получи статут на кандидат за членство в ЕС през юни 2022 г., няколко месеца след началото на руската инвазия, припомня ХИНА. Сред условията, поставяни от Москва за прекратяване на войната, е ангажимент от страна на Запада за спиране на разширяването на НАТО на изток, както и отмяна на част от санкциите срещу Русия. Кремъл нееднократно е посочвал стремежа на Киев към членство в алианса като една от причините за започването на военните действия през февруари 2022 г.

Стефанчук определи Украйна като "надеждна бронирана порта" на общия европейски дом и подчерта, че натрупаният военен опит не е теоретичен, а "изкован с кръв и желязо" и гарантиращ сигурността на региона между Балтийско, Адриатическо и Черно море. Според него именно тези географски коридори оформят гръбнака на нова, свободна Европа.

Той призова и за продължаване на силната западна подкрепа за Киев, като настоя Русия да бъде "наказана бързо и справедливо", а замразените руски активи да бъдат използвани за възстановяването на Украйна. Стефанчук предупреди и срещу нарастващата "умора от войната" в Европа, като подчерта, че украинците не познават умора, а "само гняв и вяра", и призова европейските лидери да не допускат тази умора да се превърне в поражение.

"Не е въпросът как да спрем войната, а какъв свят ще изградим утре. Ако злото не бъде наказано, то ще се завърне", заяви той, подчертавайки необходимостта от дългосрочна подкрепа за Украйна.

Инициативата "Три морета", стартирана през 2015 г. като хърватско-полски проект, обединява 13 държави членки на ЕС и стратегически партньори, включително Европейската комисия, САЩ, Германия, Турция, Испания и Япония, припомня ХИНА. Парламентарни представители от участващите страни заседават в Загреб във вторник и сряда.

 

