Германия с план за намаляване на вредните емисии и употребата на изкопаеми горива

Германия представи днес план, който да ѝ помогне да постигне климатичните си цели за 2030 г. и да намали зависимостта си от изкопаеми горива, чиито цени силно се колебаят. Берлин предвижда отпускането на 8 млрд. евро (9,28 млрд. долара) за финансиране на мерки, като например разширяване на капацитета за вятърна енергия и стимулиране на продажбите на електромобили, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Макар дългоочакваната германска програма, състояша се от 67 точки, да отговаря на опасенията, че климатичните цели на Берлин са изложени на риск, тя бива представена в момент, когато страхове от скока на цените на енергията растат на фона на прекъсването на доставките на петрол и газ вследствие на войната в Иран, посочва агенцията.

Германия цели до 2030 г. да намали емисиите на парникови газове с поне 65 процента спрямо нивата от 1990 г., а до 2045 г. да стане климатично неутрална.

Съгласно европейското законодателство в областта на климата, Европейският съюз трябва да намали емисиите на парникови газове с 90 процента през 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г., за да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Междувременно министерството на икономиката и енергетиката на Германия заяви, че ресорният министър Катерина Райхе подкрепя целите на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове, но и че очаква икономическите разходи да нарастват с приближаването до тези цели.

„Министърката е казала, че последните 10 процента ще бъдат на най-висока цена“, уточни на пресконференция днес говорител на министерството в отговор на въпроси относно медийни публикации, според които Райхе е критикувала климатичните цели на ЕС.

Досега намалението на емисиите в Германия спрямо равнището от 1990 г. е едва около 48 процента и експерти твърдят, че съществуващите политики не са достатъчни.

Плановете, одобрени от кабинета на канцлера Фридрих Мерц, включват разширяване с 12 гигавата на капацитета на наземните вятърни централи в страната, схеми за стимулиране на продажбите на електромобили и мерки за подпомагане и предпазване на горите и почвата.

Тези мерки трябва да доведат до икономии на над 25 милиона тона въглероден диоксид до края на десетилетието, както и намаляване на потреблението на природен газ с близо 7 милиарда кубични метра и на бензин с 4 милиарда литра до 2030 г., обяви Министерството на околната среда на Германия.

„Модернизираме икономиката, правим обществото по-устойчиво на кризи и помагаме на природата, за да може тя да ни помогне“, заяви екоминистърът Карстен Шнайдер.

Представената програма обаче беше подложена на критики от екологични организации, а независимият Експертен съвет по климатични въпроси заяви, че „е много вероятно мерките да не бъдат достатъчни, за да се гарантира постигането на целите за опазване на климата“.

За да подкрепи секторите на транспорта и жилищното строителство – които традиционно изостават от плановете за декарбонизация – правителството обяви, че е разработило социално диференцирана схема за субсидии в размер на 3 милиарда евро, за да направи електромобилите по-достъпни.

Тя би трябвало да обхване покупката на 800 000 електромобила, спестявайки над 800 милиона литра бензин. Инфраструктурата за зареждане в Германия също ще бъде разширена, съгласно новите планове.

Предвижда се да продължи финансирането за подобряване на енергийната ефективност на сградите и подмяната на отоплителните системи, посочи още Шнайдер.

Допълнителни 2,9 милиарда евро ще бъдат отпуснати, за да се подпомогне преминаването на промишлеността към нисковъглеродни технологии, като например електрификация и улавяне и съхранение на въглероден диоксид.