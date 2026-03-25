Украински са дроновете, разбили се в Естония и Латвия

Дроновете, навлезли през нощта във въздушното пространство на Естония и Латвия от Русия и разбили се на тяхна територия, са украински. Апаратите са се отклонили случайно, съобщиха днес местните власти, разследващи инцидентите, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Талин и Рига заявиха, че апаратите са отклонени украински дронове, използвани от Киев за удари по руски цели в района на Финския залив. Няма пострадали при инцидентите. По един дрон е участвал във всеки от инцидентите в източните части на двете страни – в близост до границите с Русия.

Представителите на властите и на въоръжените сили на двете страни подчертаха, че Латвия и Естония не са били мишена, но се смята, че безпилотните украински апарати са се отклонили под влиянието на руските средства за радиоелектронна борба. Няма опасност за обществената сигурност, пише в изявления на властите на двете страни.

В Естония дронът удари комин на електроцентрала в района на Нарва, без да причини щети. Министърът на отбраната Хано Певкур заяви след извънредно правителствено заседание, че дронове през нощта са нарушили и естонското въздушно пространство над Балтийско море.

В Латвия дронът е навлязъл във въздушното пространство, преди да избухне 20 минути по-късно в района на град Краслава. Друг дрон е навлязъл временно в латвийското въздушно пространство от територията на Беларус, като след това е отлетял в посока на Русия.

Кремъл започна пълномащабно нахлуване в Украйна преди повече от четири години, като бойните действия включват и война с дронове, отбелязва ДПА. Всяка страна използва системи за радиоелектронна борба, за да ги отблъсне, но отклонените апарати представляват заплаха и за съседите на воюващите страни.

При последния инцидент, в понеделник, дрон навлезе в литовското въздушно пространство близо до границата с Беларус, след което се разби. Литва идентифицира апарата като украински. Литовският министър на отбраната Робертас Каунас обвини Русия за последните катастрофи с дронове.

„Всичко това се дължи на войната на Русия“, заяви Каунас в публикация във „Фейсбук“. „Войната, провокирана от агресора Русия, ни доведе до този момент, в който дронове се разбиват в рамките на 48 часа на територията на трите балтийски държави“, допълни той, като допълни, че е ясно, че противовъздушната отбрана представлява предизвикателство не само в Литва, но и в НАТО като цяло.