Лагард: Готови сме да реагираме гъвкаво на енергийните сътресения и несигурността около Иран

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще подхожда гъвкаво и на базата на данните към настоящите енергийни сътресения, като реакцията ѝ ще зависи от мащаба, продължителността и разпространението на шока, заяви президентът на институцията Кристин Лагард. В разпространената от пресцентъра на ЕЦБ основна реч на конференцията „ЕЦБ и нейните наблюдатели“, организирана от Института за парична и финансова стабилност към Университета „Гьоте“ във Франкфурт, Лагард подчерта, че еврозоната отново е изправена пред висока степен на несигурност, свързана с развитието на конфликта в Иран.

„Никой не може да каже със сигурност как ще се развие ситуацията, но можем ясно да очертаем как ще реагираме“, посочи тя.

По думите ѝ подходът на ЕЦБ ще се основава на три ключови принципа – оценка на характера на шока, фокус върху рисковете, а не само върху базовия сценарий, и използване на различни инструменти в зависимост от интензивността на въздействието, пише БТА.

Лагард отбеляза, че паричната политика не може пряко да влияе върху цените на енергоизточниците, но има решаваща роля за ограничаване на вторичните ефекти върху инфлацията – чрез заплатите и инфлационните очаквания.

Според нея исторически енергийните шокове в еврозоната рядко водят до масово разпространена инфлация, освен ако не са с голям мащаб и продължителност. В същото време тя предупреди, че при по-силен и устойчив шок ефектите могат да бъдат непропорционално по-големи.

Президентът на ЕЦБ подчерта още, че настоящата икономическа среда е по-благоприятна в сравнение с 2022 г., когато Европа се сблъска с енергийната криза след руската инвазия в Украйна. По думите ѝ инфлацията в момента е близо до целта от 2 на сто, а паричната и фискалната политика са в по-неутрална позиция.

Въпреки това тя посочи редица рискове, включително възможността за нови сътресения в глобалните енергийни доставки и по-бързо прехвърляне на разходите към крайните цени заради „по-свежия спомен“ от високата инфлация през последните години.

Лагард обърна внимание, че поведението на фирмите и работниците ще бъде ключово. Ако компаниите повишават цените по-бързо, това може да доведе до ответни искания за по-високи заплати и да се създаде т.нар. „инфлация на принципа „око за око“.

По отношение на икономическите сценарии ЕЦБ разглежда както умерен, така и по-тежък вариант на развитие. При по-неблагоприятен сценарий инфлацията може временно да се повиши, но впоследствие да се нормализира, докато при по-силен и продължителен шок съществува риск от по-трайно отклонение от целта и по-слаб икономически растеж.

Президентът на ЕЦБ подчерта, че институцията ще продължи да взема решения на всяко заседание, без предварително обвързване с конкретна траектория на лихвените проценти.

„Няма да действаме, преди да имаме достатъчно информация, но няма и да бъдем парализирани от несигурността“, заяви Лагард.

Тя подчерта, че ангажиментът на ЕЦБ за поддържане на инфлацията около 2 на сто в средносрочен план остава безусловен.