Израел предупреди гражданите си в чужбина за повишен риск от тероризъм заради Пасха

Съветът за национална сигурност на Израел предупреди израелците, живеещи в чужбина, да вземат засилени предпазни мерки по време на празника Пасха поради нараснал риск от терористични атаки, свързани с Иран и негови съюзници.

„Продължаващата война с Иран увеличава заплахата от тероризъм срещу израелци в чужбина“, се посочва в изявление на Съвета. „През последните седмици са извършени или предотвратени атаки от Иран, от негови съюзници и от отделни екстремисти, вдъхновени от тях. Всъщност бяха извършени редица терористични нападения срещу синагоги и еврейски обекти, включително експлозии в синагоги в Белгия и Нидерландия, както и опит за нападение срещу синагога в Съединените щати.“

В предупреждението се подчертава, че иранският режим вероятно ще засили атаките срещу еврейски общности по света. „Съветът за национална сигурност потвърждава оценката си, че иранският режим ще положи още по-големи усилия за извършване на терористични атаки в чужбина срещу израелски и еврейски цели“, се казва още в текста, цитиран от БТА.

Като периоди с повишен риск са посочени празниците Пасха, Шавуот, Ден в памет на загиналите войници и жертвите на тероризма и Денят на независимостта на Израел, като Съветът призова израелските граждани да избягват неохранявани празнични събития и събирания на открито.

Съветът дава и конкретни препоръки за отделни региони. В държавите близо до Иран - Азербайджан, Грузия, Турция, Обединените арабски емирства и страните от Персийския залив - се препоръчва да се избягва участие в израелски или еврейски събития. Пътуващите в Тайланд и Филипините са посъветвани да бъдат особено внимателни. На преминаващите през Синай се препоръчва да ограничат престоя си само до транзит през летище Таба.

„По отношение на заминаването от или пристигането в Израел препоръката е това да става през летище "Бен Гурион“, се казва в предупреждението. „Ако изберете да пътувате през Египет или Йордания, Съветът препоръчва да използвате летище Таба в Египет и летище Акаба в Йордания, като пристигате само за полета и избягвате престой“.

Съветът за национална сигурност също така призова израелците да избягват публикуването в реално време в социалните мрежи на информация за местоположението си или плановете си, да бъдат бдителни в близост до еврейски обекти и да съобщават за всяка подозрителна дейност на местните власти.

Седемдневният празник Пасха започва при залез слънце на 1 април.

