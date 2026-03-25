Германски министър е обнадежден, че ще бъде даден шанс на дипломацията за спиране на войната в Близкия изток

2136
Германският външен министър Йохан Вадефул Снимка: Екс/@HCN393

Германският външен министър Йохан Вадефул приветства желанието на президента на САЩ Доналд Тръмп за започването на преговори за спиране на огъня с Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Похвално е, че президентът на САЩ удължи ултиматума си към иранския режим с няколко дни и сега търси възможност за преговори", каза Вадефул пред тунизийския си колега Мохамед Али Нафти в Берлин. "Би било разумно от страна на иранския режим да отговори на това още сега. Така че, ако се открива възможност за дипломация, ние определено трябва да ѝ дадем шанс", добави Вадефул. 

Министърът на външните работи, миграцията и тунизийците в чужбина Мохамед Али Нафти е на двудневно официално посещение в Берлин по покана на Вадефул. Визитата съвпада с 70-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между двете държави.

Американският президент Доналд Тръмп тази седмица заяви, че Техеран е поискал споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток, а неназован източник на Ройтерс каза, че Вашингтон е изпратил на Иран план от 15 точки за прекратяване на огъня.

Говорител на иранските въоръжени сили днес отхвърли твърденията, че Ислямската република е получила такъв план, а иранският посланик в Пакистан Реза Амири Могадам заяви, че между Техеран и Вашингтон не е имало нито преки, нито непреки преговори.

 

