Германски министър е обнадежден, че ще бъде даден шанс на дипломацията за спиране на войната в Близкия изток

Германският външен министър Йохан Вадефул приветства желанието на президента на САЩ Доналд Тръмп за започването на преговори за спиране на огъня с Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Похвално е, че президентът на САЩ удължи ултиматума си към иранския режим с няколко дни и сега търси възможност за преговори", каза Вадефул пред тунизийския си колега Мохамед Али Нафти в Берлин. "Би било разумно от страна на иранския режим да отговори на това още сега. Така че, ако се открива възможност за дипломация, ние определено трябва да ѝ дадем шанс", добави Вадефул.
Министърът на външните работи, миграцията и тунизийците в чужбина Мохамед Али Нафти е на двудневно официално посещение в Берлин по покана на Вадефул. Визитата съвпада с 70-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между двете държави.
Американският президент Доналд Тръмп тази седмица заяви, че Техеран е поискал споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток, а неназован източник на Ройтерс каза, че Вашингтон е изпратил на Иран план от 15 точки за прекратяване на огъня.
Говорител на иранските въоръжени сили днес отхвърли твърденията, че Ислямската република е получила такъв план, а иранският посланик в Пакистан Реза Амири Могадам заяви, че между Техеран и Вашингтон не е имало нито преки, нито непреки преговори.