Иран има 5 условия за край на войната, отхвърля 15-те точки на САЩ, Тръмп праща 7000 войници да атакуват по суша

Доналд Тръмп струпва около 7000 войници за евентуална сухопътна операция близо до Иран, след като иранският режим отхвърли 15-точков мирен план и отправи, според американската страна, „нелепи" искания.

Пентагонът е разпоредил около 2000 парашутисти от 82-ра въздушнодесантна дивизия да бъдат изпратени в Близкия изток, където ще се присъединят към приблизително 4500 морски пехотинци, вече насочени към региона, пише "Дейли мейл". Според хора от обкръжението на Тръмп президентът е готов да предприеме пълномащабна инвазия, ако Техеран продължи да отхвърля дипломатическите му предложения. Един от съветниците му заявил, че Тръмп „предлага сделка с едната ръка, а с другата държи юмрук".

Предложеният 15-точков план, изграден по подобие на предишни инициативи на Тръмп, предвижда Иран да се откаже от ядрената си програма и ракетите с голям обсег, да отвори Ормузкия проток и да прекрати подкрепата за прокси въоръжени групи.

Позовавайки се на високопоставен служител в областта на политиката и сигурността, се посочва, че Техеран е отговорил отрицателно на предложението на САЩ и е настоял, че всяко споразумение ще бъде сключено единствено при условията и по график, определени от Иран.

От своя страна Иран настоява за закриване на всички американски бази в Персийския залив, изплащане на компенсации и прекратяване на израелските удари срещу „Хизбула" в Ливан.

Освен това Техеран иска контрол върху Ормузкия проток – стратегическа точка, през която минава около една пета от световния петрол – за да може да събира такси от преминаващите кораби, подобно на Египет със Суецкия канал.

Цените на петрола реагираха на напрежението, като сортът Brent се колеба между 101 и 94 долара за барел, преди да се установи около 96 долара.

Американски представители определят иранските искания като „нереалистични" и предупреждават, че постигането на споразумение става все по-трудно. Дипломатическите контакти между Вашингтон и Техеран се водят чрез посредници от Египет, Турция и Пакистан, без директни разговори.

Тръмп предложи едномесечно примирие, през което страните да обсъдят мирния план, но позициите остават диаметрално противоположни. Саудитска Арабия също се противопоставя на отстъпване на контрол върху Ормузкия проток и насърчава САЩ да продължат натиска. Според информации престолонаследникът Мохамед бин Салман е призовал Тръмп да довърши режима в Иран, включително чрез сухопътна операция срещу енергийни обекти.

Иран остава подозрителен към американските посредници и настоява вицепрезидентът Джей Ди Ванс да оглави преговорния екип, смятайки го за по-умерен. Междувременно Тръмп е под натиск да прекрати конфликта, след като напрежението около Ормузкия проток доведе до скок на цените на петрола.

Президентът обяви петдневна пауза на ударите срещу иранска енергийна инфраструктура, за да насърчи преговорите. В Иран председателят на парламента Мохамад Багер Калибаф се очертава като фактически лидер, но той отрече да се водят разговори с Вашингтон.