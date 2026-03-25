Силяновска: В спогодбата за добросъседство няма разпоредби, свързани с конституционни промени

"Гражданите на Северна Македония имат ясно изразена позиция по въпроса за конституционните промени, като около 80 процента от тях не подкрепят подобни изменения, докато близо 70 на сто са за членство в Европейския съюз", заяви президентът на страната Гордана Силяновска Давкова, цитирана от МИА. По думите ѝ това поставя пред политическото ръководство сложна дилема за съчетаване на вътрешната воля с международните ангажименти.

В лекция на тема "За парадоксите на македонската европейска интеграция", изнесена в Юридическия факултет в Загреб, Силяновска Давкова посочи, че историята показва способността на страната да предприема трудни, но значими стъпки, включително промяната на държавното име.

Тя подчерта, че в международните отношения принципът за спазване на споразуменията е основополагащ, но това не означава, че чрез тях могат да се налагат промени в конституцията. По думите ѝ правителството възприема подход, при който международните ангажименти следва да се изпълняват в дух на сътрудничество, без да се нарушава вътрешноправният ред, пише БТА.

Президентът на Северна Македония отбеляза, че споразумението за добросъседство с България от 2017 г. не съдържа разпоредби, свързани с конституционни изменения, и подчерта, че подобни въпроси не могат да бъдат въвеждани чрез протоколи, договорени между представители на изпълнителната власт без парламентарна ратификация. Силяновска Давкова посочи, че съществува риск подобни протоколи да отворят въпроси, които излизат извън критериите от Копенхаген и могат да се тълкуват като намеса във вътрешните работи на държавата. Тя изрази недоумение относно начина, по който такива разпоредби са били включени в рамката за преговори с Европейския съюз.

По думите ѝ експерти, включително от Венецианската комисия, подчертават необходимостта от балансиран подход между зачитането на националните институции и изпълнението на международните очаквания.