Марта Кос отхвърли предложението Сърбия и Албания да влязат в Шенген без право на глас и вето

Европейският комисар по разширяването Марта Кос заяви на пресконференция в Брюксел, че влизането на дадена страна в Шенген или общия пазар на ЕС, което албанският премиер Еди Рама и сръбският президент Александър Вучич заявиха, че искат, изисква реформи, които са също толкова трудни, колкото и тези за членство в ЕС, предават сръбските медии.

В наскоро публикувана редакционна статия за германския „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ (FAZ) Рама и Вучич се оплакаха от бавния темп на усилията за реализиране на ползите от по-тясната интеграция с ЕС, което те отдадоха на „вътрешни реформи, геополитическо напрежение, институционални ограничения и легитимни страхове на държавите членки“.

Двамата лидери заявиха, че искат страните им, които са кандидатки за членство в ЕС, да бъдат интегрирани в единния пазар, както и в Шенгенската зона, без да получават политическите права и правото на вето на пълноправните членове. Планът за „двустепенен“ ЕС се подкрепя от някои по-малки страни кандидатки, но не и от Молдова и Украйна, които искат да бъдат пълноправни членове като всички останали.

Кос отхвърли предложението на Вучич и Рама и заяви, че не е сигурна дали двамата лидери „знаят колко трябва да постигнат, за да бъдат част от Шенген или общия пазар“, добавяйки, че реформите за икономическа интеграция с ЕС са също толкова трудни, колкото и присъединяването към ЕС

Вчера на срещата на върха „Конкурентна Европа“ на изданието "Политико" европейският комисар заяви също, че стремежът на Украйна да се присъедини към ЕС през 2027 г. би бил „невъзможен“ и че Исландия може да бъде „специален случай“ и „бързо да се присъедини“, ако гражданите на страната решат на референдум това лято да възобновят преговорите с ЕС на фона на геополитическа несигурност и напрежение със САЩ.

Марта Кос заяви още, че ЕС трябва да промени правилата, за да може да се разширява, припомняйки че Европейската комисия е представила три варианта за такава промяна и подчерта, че тя може да се осъществи само с решение на държавите членки.

Вариантите включват запазване на статуквото, промяна на настоящата система, за да се гарантира, че страните кандидатки няма да стагнират с години, и „обратно разширяване“, при което кандидатките биха се присъединили, преди да завършат ключови реформи.

„От първия обмен на мнения с членовете (на EC) е ясно, че третият вариант не е правилен..., това би било революция“, каза Кос, добавяйки, че „номер едно - статуквото, също не е опция“.

Тъй като вторият вариант се разглежда като най-вероятен, еврокомисарят заяви, че сега се обсъжда посоката, в която ще се промени настоящата система, „как можем да ускорим процеса по отношение на постепенната интеграция“.