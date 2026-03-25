Шефът на турския Меджлис мисли, че конфликтът с Иран може да подпали фитила на Трета световна война

Председателят на Меджлиса на Турция проф. Нуман Куртулмуш изрази опасения, че конфликтът между Иран и САЩ и Израел може да извади наяве проблемите в Персийския залив и Близкия изток и да подпали фитила на Трета световна война. Коментарът му дойде от Загреб по време на интервю за турската обществена телевизия „ТРТ Хабер“, цитирана от БТА.

„Това в въпрос, който е много отвъд започването на война с Иран от страна на Израел и САЩ. Този въпрос сякаш ще извади наяве други проблеми, които ще объркат региона. Казвам го много ясно – това е атака, която подпалва фитила на Трета световна война. Затова има голяма опасност за всички държави по света. Очевидно е, че по света ще се появят непоправими загуби, ако войната продължи още. Бензинът скочи с над 120 долара и ако помислим, че това може да продължи още няколко месеца, всички световни икономики ще се срутят една по една. Ще се появи огромна хиперинфлация и цената на нападенията на Израел и САЩ ще бъде платена от 8 млрд. души“, заяви председателят турския парламент.

Куртулмуш прогнозира, че възстановяването на щетите и създаването на нова среда на сигурност в региона може да отнеме десетилетия. Председателят на Меджлиса обвини Израел, че вкарва САЩ и президента Доналд Тръмп в "неясна война".

„Аз не смятам, че и самият Тръмп знае къде и по какъв начин ще завърши тази война. Прави впечатление и поведението му на заблуждаване с грешни прогнози. Най-вероятно Тръмп си мисли да приключи тази война, като седне на масата за преговори и без да си навлича повече неприятности, в даден момент да обяви победа и да се оттегли, но зад него Нетаняху и неговата чета с разбойници не позволяват това. Аз съм на мнение, че от гледна точка на Израел и САЩ трябва да се гледа по различен начин на въпроса. Проблемът на Израел не е Иран, а продължаването на политиките на експанзия и на нападения“, каза Куртулмуш.

Той предупреди, че атаките могат да се върнат като бумеранг и че тези, които ги извършват, не бива да разчитат на ослабената роля на международните организации.

Председателят на Меджлиса на Турция пристигна вчера в Хърватия за участие в парламентарна среща на инициативата „Три морета“, която включва държави с излаз на Черно, Адриатическо и Балтийско море. В речта си на срещата, в която Турция за първи път се включва като стратегически партньор, проф. Куртулмуш постави акцент върху свързаността и сигурността. След края ѝ той изрази мнение, че отслабващото значение на НАТО и Европейския съюз поставя началото на нови търсения на държавите.

„Особено по отношение на насърчаването на двустранните отношения те приемат Турция като изключително важен партньор в региона“, заяви Куртулмуш.

Той даде висока оценка на проведените срещи в Загреб, сред които беше и тази с премиера на Хърватия Андрей Пленкович.