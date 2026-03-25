Украйна изстреля 398 дрона срещу цели в Русия

Украйна изстреля през изминалата нощ стотици дронове срещу цели в Русия, съобщи днес руското министерство на отбраната, а атаката бе определена като най-масираната досега от началото на войната, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Общо 398 дрона с голям обсег на действие са били прехванати над различни руски региони, съобщи министерството.

Атаките идват ден след като Русия предприе две масирани нападения срещу Украйна, при които ракети и рекорден брой от близо 950 бойни дрона причиниха смърт и разрушения.

Поредните украински атаки срещу Русия са най-масираните, регистрирани от началото на войната през февруари 2022 г., според руската държавна агенция ТАСС.

Руски официални представители потвърдиха днес, че е избухнал пожар на пристанището Уст Луга, ключов обект за износ на петрол и газ на Балтийско море, намиращ се на около 100 километра от Санкт Петербург. В изявлението се посочва, че няма ранени.

Генералният щаб на Украйна потвърди атаките срещу терминал за втечнен природен газ в Уст Луга.

При друга украинска атака бяха повредени сгради и на балтийския остров Котлин, където се намира ключова военноморска база на руския Балтийски флот.

Пристанището в руския град Виборг, близо до финландската граница, също беше атакувано, а ледоразбивач, принадлежащ на руската гранична служба, е бил повреден.

Украински атаки са причинили прекъсвания на електроподаването, засегнали около 450 000 души във и около руския град Белгород, близо до границата с Украйна, се посочва в изявление на губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков в Телеграм.

Междувременно през нощта Русия продължи да нанася удари по Украйна, като при атаките загина една жена в Одеса. Около 150 000 домакинства в северния украински град Чернигов и околностите му останаха без ток, отбелязва ДПА.