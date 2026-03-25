Сергей Игнатов: Има сигнал за предизборна агитация...

Ливанската армия: Експлозиите край Бейрут са били предизвикани от иранска балистична ракета

Ливан СНИМКА: Pixabay

Експлозиите, разтърсили вчера няколко района северно от Бейрут, са били причинени от прехващане или техническа неизправност на иранска ракета, чиято вероятна цел е била извън Ливан, съобщи днес ливанската армия, цитирана от Франс прес.

По данни на ливанските военни става дума за управляема балистична ракета с дължина около 16 метра и обсег от около 2000 километра, носеща няколко по-малки бойни елемента.

Серия от експлозии вчера разтърси райони северно от столицата Бейрут, които досега не бяха засегнати от израелски удари. Няколко души получиха леки наранявания от шрапнели, съобщи ливанската агенция ННА, цитирана от БТА. 

"Ракетата е експлодирала на голяма височина, което предполага, че целта ѝ е била извън ливанска територия", се казва в изявлението на ливанската армия. Военните отбелязват, че Ливан не разполага със собствени системи за прехващане.

Военен източник заяви пред АФП, че ракетата вероятно се е насочвала към Кипър и е била прихваната от военен кораб в Средиземно море. На 1 март имаше атака с дрон срещу британска база в Южен Кипър.

Израелската армия съобщи, че ракетата, експлодирала над Ливан, е била изстреляна едновременно с други ракети, насочени към Израел.

Иран към момента не е коментирал случая.

