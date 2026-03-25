ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22540833 www.24chasa.bg

Жена с множествена склероза е 14-ият неизлечимо болен, прибягващ до евтаназия в Италия

СНИМКА: Pixabay

Жена, страдаща от множествена склероза в Италия и получила разрешение от италианските власти да сложи крайна на страданията, си го направи днес, предаде АНСА, цитирана от БТА. 

Петдесет и пет годишната жена, представяна в медиите с псевдонима Либера, е сложила край на живота си с помощта на устройство, контролирано с поглед и специално проектирано за целта от Италианския съвет за научни изследвания. Това устройство й е позволило да започне интравенозна вливка на субстанция, която да сложи край на живота й.

Жената е преминала през всички етапи от процедурата, за да получи разрешение от най-висшата италианска съдебна инстанция да сложи край на дните си. Либера е 14-ият пациент в Италия, прибягващ до подобна стъпка. 

През 2019 г. най-висшата италианска съдебна инстанция взе решение, че в някои случаи асистираното самоубийство е разрешено. След което 14 необратимо болни пациенти, се позоваха на това решение, за да прекратят страданията си. Преди това такива пациенти отиваха в клиника близо до Цюрих.

В Италия няма цялостен закон за евтаназията и асистираното самоубийство. Партиите в управляващата коалиция представиха законопроект, целящ да се сложи край на този вакуум.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

