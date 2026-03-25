ЕК: Таксите върху електроенергията да бъдат по-ниски от тези за изкопаемите горива

Европейската комисия предлага таксите върху електроенергията да бъдат намалени, така че да бъдат под равнището на облагане на изкопаемите горива, каза днес еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен на заседание на Европейския парламент в Брюксел.

Обстановката в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток оказват значително влияние на енергийните цени, засега има физическа сигурност за доставките на горива към ЕС, но трябва да предприемем целенасочени и временни мерки срещу нарастването на цените, особено по отношение на най-уязвимите граждани, добави той. Еврокомисарят посочи, че ЕС ще осигури допълнителна гъвкавост за предоставянето на държавна помощ.

Системата за търговия с емисии работи, но можем да я обновим, заяви Йоргенсен. Той отбеляза, че е предвидено допълнително финансиране за чисти технологии и за намаляване на въглеродното замърсяване. Трябва да ускорим пътя към енергийната независимост на ЕС с въвеждането на повече възобновяема енергия, подобряване на електопреносната мрежа и създаване на единен пазар за ток, допълни Йоргенсен.

Това може да бъде повратна точка, в която Европа поема сама отговорността за бъдещето и съдбата си. Да бъдем мъдри, призова той. Еврокомисарят отбеляза, че през 1956 г. при кризата със Суецкия канал цените на изкопаемите горива са довели до енергийна криза в Европа и това се е повторило при събитията в Близкия изток през 70-те години на миналия век и в началото на руското военно нападение срещу Украйна преди четири години. Обречени сме да повтаряме едни и същи грешки в следващите десетилетия, ако не извлечем поуки, обобщи Йоргенсен.