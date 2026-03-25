Как "цифровият мозък" на израелските военни използва AI, за да промени облика на бойното поле

Бойното поле на операция „Ревящ лъв" е цифрово. То е домейн на безкрайни масиви от данни и широка употреба на изкуствен интелект.

„Ние оперираме в джунгла от информация. Това е невероятна история, защото виждаме как цифровите системи създават ниво на синхронизация, което преди не е съществувало. Днес всеки разполага със същата система със същите данни. Това променя изцяло играта, с връзки от щаба чак до войника на фронта, пилота или военния кораб", заявява полковник Ротем Баши, командир на подразделението „Матцпен" на Израелските сили за отбрана.

В тази война постоянно чуваме за въздушни удари в Иран и Ливан, за нахлуването на войски в Южен Ливан, за батареите с ракети „Ароу" и системите „Железен купол". Всичко това ни беше добре познато от предишни войни. Това, което е наистина ново в тази кампания, е поредица от информационни технологии, които преди не съществуваха и които позволяват на бойните сили да действат на нива, недостижими в миналото. Тези технологии свързват огромни обеми данни и разузнавателна информация с лицата, вземащи решения, командирите и силите, действащи на земята, във въздуха или по море, пише Ynet Global.

В тази кампания се наблюдава и друг нов елемент: тясно сътрудничество между израелските и американските въоръжени сили. Става дума не просто за координация на операциите, както в миналото, а за обмен на огромни количества данни, натрупани от двете сили, и за пълна синхронизация на операциите, което създава обединени сили, действащи съвместно без дублиране на усилията или недоразумения. Това е възможно за първи път благодарение на интеграцията между информационните системи и системите за командване и управление на двете въоръжени сили.

В центъра на всичко това стои подразделението „Матцпен". Някои го познават като „софтуерната къща" на Генералния щаб на израелските въоръжени сили. То е най-голямото военно подразделение за разработка на софтуер и малко повече от това. Много подразделения в израелските въоръжени сили разработват софтуер, но само едно разработва системи за командване и управление на ниво Генерален щаб. През изминалата година подразделението претърпя трансформация в начина, по който силите се управляват въз основа на данни, превръщайки израелските въоръжени сили в напълно цифрова армия.

„Матцпен" – акроним на иврит за „Военни системи за командване, контрол и управление". Той работи под ръководството на Дирекцията за C4I и киберзащита, един от отделите на Генералния щаб на израелските въоръжени сили. Дирекцията беше реорганизирана в края на 2025 г., за да се подготви за технологичните изисквания на ерата на информацията и изкуствения интелект. В новата си структура тя включва пет отдела, два от които са новосъздадени: отдел „Сфера", отговорен за превъзходство в радиочестотния спектър, и отдел „Бина" (изкуствен интелект), натоварен със задачата да изгради способностите на израелските въоръжени сили в областта на изкуствения интелект и бойната роботика. „Матцпен" работи в тази рамка.

„Ние сме оперативният цифров орган", каза Баши, имайки предвид, че „Матцпен" дава възможност на израелските въоръжени сили да преминат към модел на водене на война, основан на данни, при който информацията не остава затворена в разузнавателните единици или щабовете, а се предава бързо към бойните сили, което позволява по-бърза реакция, по-голяма прецизност и по-малко грешки.

„Матцпен" се фокусира върху две основни задачи. Първата е свързана с инструменти за командване и управление, които създават единна оперативна картина във всички видове въоръжени сили до ниво Генерален щаб. Втората, още по-иновативна задача, е свързана с информационни платформи и анализ чрез изкуствен интелект, като част от по-широка инициатива на Дирекцията за C4I, известна като „Фабрика за оперативни данни и изкуствен интелект".

Баши описва двете мисии като „ин и ян", като всяка от тях съдържа елементи от другата.

„Заедно с цялата Израелска армия ние изграждаме хранилища за данни за оперативните процеси, за да се осигури цялостна картина на обстановката и по същество да предоставим инструменти, които отговарят на въпросите на командирите на терен и им дават възможност да вземат решения в области, които са по-неясни", посочва той.

Командирът на израелските въоръжени сили не може да си позволи дори миг разсеяност. Не само заради заплахите от врага, но и поради бързо развиващите се технологични новости, включително тези, въведени в краткия период между първата война с Иран и настоящата.

Един пример е „Хранилището на събития" - информационен инструмент, който представя на командирите всяко събитие от значение: строго секретни оперативни доклади, актуална информация за спасителните операции на Командването на вътрешния фронт и дори разузнавателна информация от отворени източници от социалните медии, което позволява оперативната картина да бъде допълнена с подходящ текст, изображения и видео.

Когато американски радар в Персийския залив засече ирански ракетен старт, целта автоматично се появява на екраните на израелските противоракетни системи „Пейтриът" или „Ароу", понякога дори преди самите те да я засекат.

Тази способност се основава отчасти на Genie - вътрешната система на израелските въоръжени сили, подобна на ChatGPT, разработена в рамките на подразделението „Бина". Тя позволява на потребителите да задават въпроси на най-високите нива на класификация, без риск от изтичане на данни извън военните структури. Системата е свързана с оперативни бази данни и може да отговаря на въпроси относно заповеди и мисии, да обобщава класифицирани документи, да транскрибира разговори и новинарски репортажи, както и да описва събития, заснети във видеоматериали.

Първоначално разглеждана като административна помощ, Genie е била внедрена в текущата война и интегрирана в основните системи за командване. Тя дори съветва командирите как да управляват бойните действия.

Други системи включват Tamach - съкращение от „ситуационна картина на нашите сили". Тя предоставя точни, подробни данни в подкрепа на вземането на решения и предотвратяване на грешки, както и системата Area Grip, която показва данни от стотици сензори и камери, включително видеобазирано откриване на събития в реално време, предавано директно на войниците на терен.

„В крайна сметка това спасява животи", каза Баши, като дава следния пример:

„Миналия вторник се появи сигнал за противотанкова заплаха. В рамките на две секунди той достигна до войника на предната линия и спаси няколко войници. Без тази способност или без сензорно покритие, което да може да засече този изстрел, вероятно щяхме да се окажем в много по-лоша ситуация".

За израелските въоръжени сили изкуственият интелект е един от най-влиятелните фактори в настоящата война и в бъдещите конфликти, както AI (изкуствен интелект), вграден в информационни системи като разработените от „Матцпен", така и физически AI, интегриран в дронове и наземни роботи.

„Концептуално ние интегрираме AI там, където откриваме потенциал за ефективност, която хората не биха могли да постигнат в същия мащаб или с подобен резултат. Разбира се, AI не замества хората напълно. В процесите на нанасяне на удари разполагаме с инструменти, които помагат за изготвянето на ефективни планове за атака, и инструменти, които подпомагат оценката на боевите щети (BDA). Това не би било възможно без AI. То включва силно инженерство на данни, изграждане на цялостна оперативна картина и интегриране на възможностите на ИИ — всичко това позволява на командирите да разберат ситуацията и да получат основани на данни препоръки за действие", обяснява той.

С ускоряването на възможностите на AI в рамките на израелските въоръжени сили се появиха критики относно потенциалната прекомерна зависимост от такива системи. Разследване на Washington Post от 2024 г. твърди, че генерираното от AI насочване е увеличило темпото на ударите, но е довело до загуба на фокус и значително увеличение на жертвите. Този проблем не е уникален за Израел. Неотдавнашен спор между американската армия и компанията за AI Anthropic разкри, че чатботът Claude се използва за идентифициране на цели в голям мащаб.

Отговорът на израелските въоръжени сили на етичните опасения е, че изкуственият интелект не взема решения за откриване на огън и че крайното решение винаги се взема от човек.

Възможностите на изкуствения интелект се развиват с бързи темпове. В месеците между предишния конфликт в Иран и настоящия се появиха множество нови възможности. Системата за генериране на цели се разшири драстично. През последните седмици темпото на ударите беше безпрецедентно - над 15 000 цели за 15 дни. Моделите за езиково и компютърно зрение са станали част от инструментите за управление на бойното поле, интегрирани в процесите на вземане на решения. Спътниковата технология също отбелязва напредък, като позволи пряка комуникация с командирите на терен.

„Започнахме операция „Ревящ лъв" от точка, в която вече бяхме усвоили уроците от операция „Надигащ се лъв", със системи като „Loham" и „Gantt-IT", които по това време бяха по-малко развити, но оттогава са еволюирали. Като внасяме повече данни в оперативното пространство и интегрираме тези системи в повече щабове, израелските въоръжени сили намаляват специфичните за отделните клонове локални решения и получава интегрирана, унифицирана картина", каза Баши.

„Например, благодарение на оперативната картина на нашите сили, която е значително по-подробна. Когато възникне някакво събитие, било то ракетен удар, инцидент в Западния бряг или в южния сектор - разполагаме с много повече информация в реално време. Това позволява по-ефективно вземане на решения и предприемане на действия. Продължаваме да разширяваме тази система чрез повече сензори, повече инструменти за откриване на заплахи и повече канали за разпространение на информацията", посочва още той.

От 7 октомври (б.р. изненадващата атака на "Хамас" на израелска територия) насам, израелските въоръжени сили значително промениха методите си на работа, като технологиите играят все по-централна роля. Един от ключовите уроци е необходимостта от големи обеми информация, за да се вземат правилни решения и да се избегнат грешки. Това превръща "Мацпен" в критично звено в новата оперативна рамка - централна ос за бързо разработване на технологични решения, базирани на нуждите на централата или на място.