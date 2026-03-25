Лидерът на "Хизбула": Преговори с Израел по време на бойни действия са капитулация

Лидерът на ливанската групировка "Хизбула" Наим Касем заяви днес, че всякакви преговори с Израел, провеждани по време на продължаващи бойни действия, представляват форма на "капитулация" на фона на призива на ливанските власти за подобни дискусии, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Наим Касем настоя в изявление, разпространено от телевизионния канал на "Хизбула", че ливанските власти трябва да отменят решението си за "криминализиране" на бойните действия на групировката, която Бейрут реши да забрани.

В началото на този месец ливанският президент Жозеф Аун заяви, че страната му е готова да започне преки преговори с Израел в опит да сложи край на конфликта, започнал на 2 март, когато „Хизбула" влезе в регионалната война в подкрепа на своя покровител Иран.