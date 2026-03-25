30 страни създават тази седмица коалиция за сигурност на корабоплаването в Ормузкия проток

Великобритания и Франция ще организират тази седмица среща с около 30 държави, готови да участват в коалиция за осигуряване на безопасното преминаване през Ормузкия проток, съобщи Франс прес, позовавайки се на свой източник от британското Министерство на отбраната, предаде БТА.

Срещата ще се състои на ниво началници на генералните щабове на страните, подписали декларацията от миналата седмица, в която се призовава за мораториум върху атаките срещу нефтена и газова инфраструктура в Персийския залив и се заявява готовност за участие в усилията за защита на пролива.

Съвместното комюнике, инициирано от Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерландия и Япония, бе подкрепено от около тридесет държави, включително Обединените арабски емирства и Бахрейн.

Британският началник на отбраната адмирал Ричард Найтън и френският му колега генерал Фабиен Мандон "осъзнават ролята си в обединяването на тази коалиция и подпомагането на международната общност да изработи план за възможно най-бързо повторно отваряне на Ормузкия проток", посочи източникът.

Британски медии съобщиха, че Лондон е предложил да бъде домакин на международна конференция, посветена на сигурността на протока, в Портсмут или в столицата, с цел създаване на коалиция от държави, които да се ангажират с инициативата.

Една от основните задачи на подобна мисия може да бъде разминирането на пролива, след като някои страни обвиниха Иран, че е поставил взривни устройства в района. В същото време редица държави, включително Франция, Италия и Германия, предупреждават, че при текущите военни действия операция в тази би била изключително рискова.

След началото на конфликта на 28 февруари, който започна с израелско-американски удари срещу Иран, движението на кораби през Ормузкия проток на практика е парализирано. През него обикновено преминава около една пета от световния морски износ на петрол, както и значителни количества втечнен природен газ, което доведе до рязък скок на цените на енергията в световен мащаб.

Иран заяви, че "невраждебни кораби" могат да използват пролива. В същото време Техеран предупреди, че плавателни съдове, свързани със САЩ, Израел и техни съюзници, няма да могат да разчитат на безопасно преминаване.