Гутериш: Войната в Близкия изток е извън контрол, Ливан не бива да се превръща в новата Газа

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш назначи ветерана на френската дипломация Жан Арно за свой личен пратеник по конфликта в Близкия изток, като предупреди, че ситуацията е "извън контрол" и че светът е на прага на по-мащабна война, съобщиха световните агенции, предаде БТА.

Гутериш заяви пред журналисти, че поддържа тесни контакти с лидери в региона и по света и че се предприемат множество дипломатически инициативи за диалог и мир.

По думите му войната в Близкия изток рискува да прерасне в още по-широк конфликт и да предизвика "вълна от човешки страдания".

Той припомни, че още след началото на израелско-американските удари срещу Иран и последвалите ирански атаки срещу Израел и държави от Персийския залив е предупредил за опасност от неконтролируема ескалация.

"Тогава предупредих, че боевете могат да предизвикат верижна реакция, която никой не може да контролира. След повече от три седмици войната вече излиза извън контрол", каза Гутериш.

Генералният секретар на ООН призова САЩ и Израел да прекратят военните действия срещу Иран, както и Техеран да спре нападенията срещу държавите от Залива, подчертавайки, че "всичко е отишло прекалено далеч".